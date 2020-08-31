Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии

Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Японии Синдзо Абэ. На днях Абэ заявил о решении уйти со своего поста в связи с проблемами по здоровью.

Путин поблагодарил Абэ за совместную работу и большой личный вклад в развитие сотрудничества двух стран, сообщили в пресс-службе Кремля.

Японский премьер высоко оценил многолетнее взаимодействие с Путиным.

Лидеры подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона.