Ракета SpaceX вывела на орбиту аргентинский спутник SAOCOM 1B

Запущенная с восточного побережья США ракета Falcon 9 вывела на полярную орбиту принадлежащий Аргентине спутник связи SAOCOM 1B. Это первый подобный случай, пишет ТАСС. Первая ступень ракеты отделилась на четвертой минуте полета и плавно спустилась на специальную платформу у мыса Канаверал (штат Флорида).

Спутник SAOCOM 1B весит около трех тонн. Он будет следить за погодными условиями на планете, собирать информацию для сельскохозяйственного и лесного сектора Аргентины, а также передавать на Землю изображения, которые помогут при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Первый спутник SAOCOM 1A был запущен в 2018 году, напоминает РИА Новости. По данным информагенства, Falcon 9 также вывел на орбиту два малых коммерческих спутника - GNOMES 1 и Tyvak 0172.