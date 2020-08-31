Найденный в лесу Подмосковья мальчик получил травмы, упав с электрички

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила о том, что мальчик с многочисленными травмами, найденный в лесополосе Наро-Фоминского округа Подмосковья, сорвался с электропоезда. Его жизни сейчас ничего не угрожает, уверена омбудсмен.

Напомним, 11-летний ребенок был найден без сознания и госпитализирован в детскую столичную больницу имени Сперанского. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы шейного позвонка и грудной клетки, переломы костей таза и обеих лодыжек, а также инфицированные раны обеих кистей. По словам Мишоновой, мальчик зацепился за подножку последнего вагона электропоезда, но во время движения сорвался. От удара о землю он потерял сознание и почти полтора дня пролежал в лесополосе. Семья у ребенка полная и благополучная, подчеркнула Мишонова.