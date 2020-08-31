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31.08.2020 08:55
Рубрика: Власть

Петр Бирюков: В Москве этим летом не зафиксировано природных пожаров

Текст: Ирина Огилько

Летом в Москве не зафиксировано ни одного природного пожара. Число возгораний сухой травы сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков. Он отметил, что этих результатов помогли достичь ранее принятые профилактические меры.

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"В марте и апреле была проведена опашка всех населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, ее общая протяженностью составила около 1,5 тысячи километров при ширине в 25 метров, организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора", - рассказал заммэра. Были подготовлены места забора воды для авиационной техники, оборудованы подъездные пути к водоемам. Для предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров была создана группировка в составе 30,7 тысячи человек и 4,5 тысячи единиц техники. Вертолеты Московского авиационного центра ежедневно проводили мониторинг пожароопасной обстановки. "В общей сложности выполнено 386 авиаразведок, в ходе которых обнаружено четыре возгорания травы, все они были оперативно ликвидированы", - подчеркнул Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды проводят постоянный мониторинг пожароопасной обстановки на охраняемых природных территориях. Проводится патрулирование совместно с полицией и спасателями по 102 маршрутам общей протяженностью более тысячи километров.

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