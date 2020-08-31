Пятилетняя девочка из перинатального центра в Москве нашла приемных родителей

Пятилетняя малышка, которая пять лет жила в клинике "Мать и дитя" Москвы, нашла новую семью и чувствует себя там отлично. Об этом сообщила столичный омбудсмен Ольга Ярославская.

"Все хорошо, девочка счастлива, она нашла свою семью. Эта история закрыта", - цитирует уполномоченного по правам ребенка РИА Новости.

Напомним, что в конце прошлого года журналисты узнали, что девочка с момента рождения в 2014 года жила в перинатальном медицинском центре. Родители объясняли это тем, что для здоровья ребенка выход за его пределы опасен. В медучреждении сообщили о девочке в органы опеки и провели ей обследование, после которого выписали. Но родная семья так и не забрала ребенка домой.

В начале февраля 2020 года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки. Теперь они обязаны выплачивать на ее содержание алименты. Мать малышки подала апелляцию.

Во время карантина детский омбудсмен России Анна Кузнецова рассказала, что для ребенка нашли замещающую семью, а все документы оформят после пандемии.