На Сахалине стартовал слет "ОстроVа-2020"

Сегодня, 31 августа, в Южно-Сахалинске начал работу Всероссийский молодежный слет "ОстроVа-2020". 1000 молодых людей со всех регионов прибыли на самый крупный остров России, чтобы обменяться мнениями о роли молодежи в современном обществе на примере конкретного региона.

С приветственными словами к участникам обратились Сергей Новиков, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам; Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области, Елена Дружинина, заместитель Министра науки и высшего образования РФ; Григорий Гуров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи; Ольга Амельченкова, руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Открывая слет, Сергей Новиков, начальник управления Президента РФ по общественным проектам, отметил, что "Меньше года прошло с того дня, как на Восточном экономическом форуме Президенту предложили провести патриотический слет на Дальнем Востоке - и сегодня мы открываем этот слет. Всего 360 дней - и пожелание молодежи выполнено". Сергей Новиков зачитал участникам форума приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава страны подчеркнул, что стартующий в год памяти и славы, Слет "ОстроVа" призван стать важной площадкой для реализации востребованных образовательных, просветительских, военно-патриотических проектов, объединить вокруг своих задач и целей энергичных, неравнодушных юношей и девушек из многих регионов страны, стремящихся внести свой вклад в социально-экономическое развитие Сахалина и Курил, сбережение исторической памяти о ключевых событиях Второй мировой войны, проходивших на Дальнем Востоке.

"Сахалин - далекая земля, - отмечает Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области, - и благодаря Форуму "ОстроVа" сотни молодых людей со всех уголков России познакомятся с нашим краем, он станет для них ближе. Мы проводим Форум, чтобы повысить интерес к Сахалину как территории смыслов - как у местной молодежи, так и тех, кто не живет здесь. Уверен, Форум "ОстроVа-2020" станет новым толчком к развитию молодежного движения в стране".

"Вокруг понятия "патриотизм" много клише. Иногда оно нас не драйвит, потому что это не совсем про развитие. Когда мы пообщались с Правительством Сахалинской области, мы поняли, что не можем оставаться в стороне, мы должны быть сопричастны крутым креативным историям. То, что вы будете делать эти несколько дней, - это техническое задание для нас, которое дальше мы будем вместе реализовывать. Это командная работа. Мы - команда перемен, мы - команда будущего, мы - команда мира", - отмечает Григорий Гуров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Патриотизм - ключевое понятие Форума: участники обсудят, какими должны быть новые форматы диалога о Великой Победе, что такое "патриотизм" для современной молодежи и как говорить о патриотизме с детьми. В преддверии Форума было проведено исследование, в котором приняли участие почти 3 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. По результатам исследования, патриотами считают себя 78% опрошенных. На вопрос о том, кто такой "патриот", большинство ответили "человек, который проявляет свою гражданскую позицию и небезразличие к стране, в которой живет" (57,4%). Второй по количеству голосов ответ - "человек, который любит свою Родину (место, где родился)" - 21,7% голосов. Третий - "человек, который живет и работает там, где родился, и стремится быть полезным" - выбрали 15,7% опрошенных. Популярные ответы на вопрос "как проявляется патриотизм": "в воспитании детей и привитии им знания истории своей страны, важных дат и исторических событий" (30,1%) и в работе с полной отдачей сил по своей специальности (11,3%). При этом большинство опрошенных считают важным уделять больше внимания патриотическому воспитанию. На вопрос, "чем вы как гражданин России гордитесь" большинство опрошенных ответило - "культурным наследием и историей страны".

Елена Дружинина, заместитель Министра науки и высшего образования РФ отметила: "В ближайшие дни мы будем много говорить о любви и стране, верности и патриотизме, о России и роли молодежи в жизни нашей страны. Сахалин - отличное место для работы. Острова с трудной судьбой, с которой молодежь когда-то уезжала на большую землю, сегодня - место силы, место притяжения талантов и успешных людей. Исторические трансформации невозможны без дерзких проектов, без смелых и креативных идей. Я хочу пожелать молодежи, участникам Форума, проектов не ради проектов, но меняющих окружающую среду и нашу страну".

"Я уверена, что у каждого из присутствующих здесь, даже у тех, кто прилетел с материка, есть что-то общее с Сахалинской землей, - подчеркивает Ольга Амельченкова, Член Центрального штаба ОНФ, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". - Например, у меня общее с сахалинцами- это любовь к А.П.Чехову. Если вы помните 2018 г., "Волонтеры Победы" помогали в организации конкурса "Великие имена России", после которого аэропорт Южно-Сахалинска стал носить имя этого великого русского писателя. Для кого-то прилёт сюда - возможность посетить места, связанные с историей его семьи. А для кого-то - возможность ещё раз напомнить миру, кто же поставил окончательную точку во Второй мировой войне; возможность пообщаться лично и сказать "спасибо" участникам войны с Японией, ветеранам, которые проживают на территории острова. Я уверена, что у каждого из нас есть что-то общее с Сахалином".

Участники будут иметь возможность проработать совместные проекты, направленные на развитие Сахалинской области. Далее опыт Сахалина можно масштабировать на другие территории.

По итогам работы форума участники представят пакет проектных молодежных инициатив, направленных на привлечение молодежи к участию в решении различных задач развития своего региона и страны в целом. Проекты молодежи, обладающей экспертными знаниями, дадут дополнительные возможности и ценность развитию как Сахалина, так и России в целом. "Для многих Сахалин - это что-то далекое. Мы хотим, чтобы после Форума Сахалин стал местом, которое рядом", - отмечают организаторы мероприятия.

Справка

Всероссийский молодежный Форум "ОстроVа-2020" пройдет на Сахалине 31 августа - 4 сентября 2020 г. Организаторы: Росмолодежь. Правительство Сахалинской области, Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Задача и миссия Форума: поднять актуальные молодежные проблемы, в том числе в сфере политики, экономики, общества, обсудить возможности активного участия молодого поколения в повестке дня, вовлечения молодежи в решение различных проблем.

Сайт и соцсети: https://ostrova2020.ru/; https://www.instagram.com/ostrova.2020; https://vk.com/ostrova_2020; https://www.facebook.com/ostroVa2020

Пресс-центр Форума: Надежда Семенова моб.тел. +7 921 746-40-80, n.semenova@craftmind.ru