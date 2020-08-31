Покорявшую Ключевскую сопку женщину эвакуировали из-за камнепада

Спасатели на вертолете эвакуировали туристку из Санкт-Петербурга, которая в составе группы из восьми человек совершала восхождение на Ключевскую сопку.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Камчатскому краю, в районе вулкана начался камнепад и один из булыжников попал женщине в бедро, из-за чего она не смогла передвигаться самостоятельно.

Ей на помощь вылетел вертолет Территориального центра медицины катастроф. Спасатели приземлились на высоте около 3300 метров и еще поднялись на 400 метров.

На борту воздушного судна медики оказали ей первую помощь и доставили в краевую больницу Петропавловск-Камчатского.

Отмечается, что в прошлую субботу у подножия Ключевской сопки еще один турист сломал ногу. Его на автомобиле доставили в медучреждение.