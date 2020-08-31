В Хабаровске пропал 13-летний мальчик

В Хабаровске следователи устанавливают обстоятельства пропажи 13-летнего мальчика. 25 августа он вышел из дома, расположенного в Железнодорожном районе города, на прогулку и исчез.

"Проводятся масштабные поисковые мероприятия с привлечением сотрудников органов внутренних дел и волонтеров", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как уточнила во время прямого эфира в Instagram руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лига Спас" Ольга Щукина, ребенок должен был доехать на автобусе с улицы Даниловского до Выборгской - места, где он живет. Но в общественном транспорте его никто не видел. Никогда раньше он из дома не убегал. Щукина попросила волонтеров присоединиться к поиску мальчика.

Приметы ребенка: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в футболку темно-синего цвета, светлые шорты, темно-синие кроссовки. При себе у него была поясная сумка темно-зеленого цвета.

Видевших пропавшего просят обратиться по в следственный отдел по Железнодорожному району Хабаровска (улица Джамбула, 41) или позвонить по телефонам 8 (4212) 35-11-92, 8-924-210-82-11.