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31.08.2020 09:33
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске пропал 13-летний мальчик

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровске следователи устанавливают обстоятельства пропажи 13-летнего мальчика. 25 августа он вышел из дома, расположенного в Железнодорожном районе города, на прогулку и исчез.

"Проводятся масштабные поисковые мероприятия с привлечением сотрудников органов внутренних дел и волонтеров", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

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Как уточнила во время прямого эфира в Instagram руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лига Спас" Ольга Щукина, ребенок должен был доехать на автобусе с улицы Даниловского до Выборгской - места, где он живет. Но в общественном транспорте его никто не видел. Никогда раньше он из дома не убегал. Щукина попросила волонтеров присоединиться к поиску мальчика.

Приметы ребенка: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в футболку темно-синего цвета, светлые шорты, темно-синие кроссовки. При себе у него была поясная сумка темно-зеленого цвета.

Видевших пропавшего просят обратиться по в следственный отдел по Железнодорожному району Хабаровска (улица Джамбула, 41) или позвонить по телефонам 8 (4212) 35-11-92, 8-924-210-82-11.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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