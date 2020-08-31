В Приморье у предпринимателя похитили сейф с 10 млн рублей

Приморские полицейские задержали группу граждан, похитивших сейф с 10 миллионами рублей у предпринимателя из села Галенки Октябрьского района, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Как выяснили правоохранители, подозреваемые влезли в квартиру заявившего о пропаже бизнесмена через окно, выставив москитную сетку. Злоумышленники вытащили металлический сейф с деньгами, отложенными на покупку сельхозтехники, и скрылись на машине.

Полицейским удалось быстро задержать подозреваемых: 20-летнего местного жителя и двоих ранее судимых жителей Уссурийска 20 и 23 лет.

Теперь все трое стали фигурантами уголовного, возбужденного по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

"В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Часть денег возвращена потерпевшему. В настоящее время задержанные проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений", - отмечает УМВД.