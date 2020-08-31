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31.08.2020 14:26
Рубрика: Происшествия

В Татарстане оштрафовали мать, посадившую шестилетнего сына за руль

Текст: Олег Платонов (Казань)

Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева была оштрафована на 25 тысяч рублей за то, что посадила своего малолетнего сына за руль автомобиля.

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По версии следствия, 10 ноября прошлого года на автодороге М-7 Волга "Москва-Уфа" в Елабужском районе женщина посадила за руль движущегося автомобиля своего сына и засняла этот момент на видео. На ролике видно, что скорость машины доходит до 130 километров в час, хотя транспортное средство едет по пустынной дороге и с включенными габаритными огнями.

Позже Алтынбаева выложила видео в одной из социальных сетей, снабдив пост надпись: "Я живу как хочу, ни о чем не жалею".

23 ноября того же года женщина, находясь в отделе полиции города Мамадыш, порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и разбросала по кабинету документы, лежавшие в шкафу. В сообщении СК РФ по РТ говорится, что сотрудница полиции в результате этого инцидента получила телесные повреждения.

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В итоге, суд признал ее виновной по статьям "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни и "Применение насилия в отношении представителя власти". Примечательно, что многодетную мать уже штрафовали за данный инцидент в ноябре. В отношении нее было составлено 5 административных протоколов на общую сумму в 33 тысячи рублей.

К слову, Алтынбаева уже не в первый раз совершает подобное правонарушение. В апреле прошлого года она выставила в сеть ролик, в котором она едет на машине с младенцем на руках. После этого девушка становилась героиней многочисленных сюжетов по телевидению и однажды она стала участницей шоу на "Первом канале".

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