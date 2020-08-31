Житель Ижевска набросился с ножом на сотрудников Росгвардии

Жители Ижевска позвонили в полицию и рассказали, что у одного из домов по улице Совхозной неизвестный мужчина угрожает ножом прохожим. Об этом сообщает пресс-служба управление Росгвардии по Удмуртии.

Прибывшие на место сотрудники ведомства, потребовали от дебошира прекратить угрозы, однако в ответ он бросился на них с ножом. В этот момент один из росгвардейцев сделал предупредительный выстрел в воздух. Только после этого мужчина бросил нож на землю. Дебошира задержали и передали полиции.

По факту происшествия проводится доследственная проверка по части 1 статьи 318 УК России "Применение насилия в отношении представителя власти".