АО "Транснефть - Западная Сибирь" подготовило производственные объекты к работе в осенне-зимний период

Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь" завершило подготовку производственной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период.

Работа производилась в соответствии с графиком с апреля. Специалисты проверили 686 систем отопления и теплоснабжения, были выполнены пробные пуски 38 котельных, произведено техническое обслуживание порядка 54 км тепловых сетей, выполнен ремонт котлов, технологической части, автоматики.

На линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (МН и МНПП) специалисты произвели сезонное обслуживание почти 2 тысяч единиц запорной арматуры с проверкой на полное открытие и закрытие, проверили работоспособность 19 систем обнаружения утечек и 330 систем линейной телемеханики. Также было проведено утепление 285 блок-контейнеров пунктов контроля управления технологическими процессами транспортировки нефти и нефтепродуктов. 894 импульсных линии отборов давления были заполнены незамерзающей жидкостью. Это позволяет исключить образование ледяной пробки в импульсной трубке и избежать ее частичного или полного перекрытия при колебаниях температуры окружающего воздуха.

На перекачивающих станциях специалисты провели осмотр 89 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, испытали системы вентиляции и калориферов с переводом их в зимний режим. Обеспечена готовность 49 аварийных дизельных электростанций к работе в зимний период.

Кроме того, для обеспечения надежного энергоснабжения производственных объектов на время холодов проведено техническое обслуживание более 3,3 тыс. км воздушных линий и кабельных линий электропередач. По итогам тепловизионных обследований были устранены утечки тепловой энергии из зданий и сооружений. Создан необходимый запас ГСМ, кислорода, пропана - материалов для ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций.

Паспорт готовности производственных объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь" к устойчивой работе в осенне-зимний период представлен в ПАО "Транснефть".

Справка

АО "Транснефть - Западная Сибирь" обеспечивает транспортировку нефти по шести регионам РФ - Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областям и Красноярскому краю - на нефтеперерабатывающие заводы Сибири, Дальнего Востока и для поставки на экспорт. Предприятие эксплуатирует более 5,6 тыс. км магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"