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31.08.2020 10:47
Рубрика: Происшествия

Омича приговорили к 12 годам за убийство сутулившегося пасынка

Текст: Никита Зайков (Омск)

Жителя Омской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство семилетнего сына сожительницы. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, мужчина пытался "воспитать" мальчика, который делал домашнее задание, сутулясь.

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Трагедия произошла 10 сентября прошлого года в селе Новологиново Большереченского района Омской области. В тот день 30-летний мужчина был дома с пасынком. Заметив, что мальчик сутулится, он рассвирепел, ударил ребенка ремнем, затем схватил за ворот рубашки и пояс, начал трясти и бросил на диван. Во время экзекуции мальчик скончался от удушения.

Когда домой вернулась мать ребенка, подсудимый обманул ее, сказав, что мальчик спит, а сам ушел из дома и пустился в бега. Он скрывался в лесу около недели, однако сотрудникам полиции удалось выследить убийцу.

Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, беглец признал вину частично, заверяя, что намерения убивать ребенка у него не было. Несмотря на это, его судили по статье об убийстве малолетнего - ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима. Решение суда в законную силу не вступило, у осужденного есть время на его обжалование.

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