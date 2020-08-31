В больнице Дагестана опровергли факт извлечения змеи изо рта женщины

В СМИ появилась информация о том, что врачи в Дагестане извлекли змею, которая заползла в рот спящей женщины. Кадры извлечения похожего на змею существа длиной около метра опубликовал "Пятый канал".

В предыстории говорилось, что к уснувшей жительнице села Леваши в рот заползла змея. Ее доставили в больницу, где медики провели операцию по ее извлечению.

Главный врач Левашинской районного больницы Патимат Абдурашидова рассказала "РГ", что в их медучреждении не проводилось подобной операции, и она впервые об этом слышит.

В Минздраве Дагестана пояснили, что занимаются проверкой данной информации, отметив, что на видео инородное тело больше похоже на глист, чем на змею.