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31.08.2020 19:07
Рубрика: Культура

Фестиваль кино Польши состоится в Петербурге

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербурге 3 сентября стартует ежегодный Фестиваль кино Польши, седьмой по счету.

В этом году смотр польского кино пройдет в новом, цифровом формате: из-за последствий пандемии петербургские кинотеатры еще не начали работу и посмотреть кино на большом экране пока что не представляется возможным.

- Онлайн- формат позволит присоединиться к фестивалю жителям других регионов России, - поясняет программный директор Киноклуба "Синемафия" Андрей Смирнов. - Как всегда, мы покажем, чем живет польское кино сегодня и какое наследие оно предлагает. Многие смогут не только открыть для себя польский кинематограф, но и ближе познакомиться с самой Польшей и с поляками.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Фестиваль открывает 3 сентября самый громкий фильм прошлого года - "Тело Христово" режиссера Яна Комасы, получивший множество польских и зарубежных премий, в том числе на фестивалях в Венеции и Гдыне, номинированный на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. "Это камерная драма о вере, поиске смысла, ценностях - очень польская и одновременно универсальная", - отмечает директор Польского института в Санкт-Петербурге Эва Зюлковска. Главный герой, 20-летний Даниэль (Бартош Беленя), вышел из тюрьмы, где пережил духовное перерождение и решил стать священником.

4 сентября - документальный фильм "Последняя гора" режиссера Дариуша Залуского - о польской экспедиции на К2, горную вершину Чогори в Гималаях, состоявшейся на рубеже 2017 и 2018 годов, целью альпинистов было покорение второй по высоте вершины в мире.

5 сентября - "Передряги" режиссера и сценариста Марты Карвовски, один из лучших польских детских фильмов 2017 года. В центре событий - 12-летняя девочка, которая учится в интернате и не имеет друзей. Критики назвали работу Карвовски возрождением классических традиций польского кино для детей и подростков, а сам фильм настолько понравился зрителям, что скоро в Польше должен выйти сиквел "Передряги 2".

6 сентября завершит фестиваль трагикомедия "Защитные цвета" (1976), "вечная классика" от Кшиштофа Занусси - о конфликте двух педагогов в летнем лагере, один из важнейших фильмов так называемого "кино морального беспокойства".

Показы будут проходить в прямом эфире на сайте festivals.cinemafia.ru, доступ к просмотру бесплатный для зрителей, находящихся на территории России. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Организаторы фестиваля - Киноклуб "Синемафия" и Польский институт в Санкт-Петербурге.

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