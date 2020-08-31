На Ленинградской АЭС запущен новый энергоблок

В городе Сосновый Бор на Ленинградской АЭС запущен энергоблок №6. В активной зоне реактора приборы зафиксировали самоподдерживающуюся и управляемую ядерную реакцию, сообщает Росэнергоатом.

В корпорации подчеркивают, пока реактор выведен на минимально-контролируемый уровень мощности. Такой режим позволяет провести финальные тесты и проверить характеристики реактора.

Ожидается, что в ближайшие недели пройдет свыше 50 проверок.

Результаты проверок будут направлены в Ростехнадзор, после получения необходимых разрешений начнется поэтапный набор мощностей.

Сам энергоблок также вводится в строй поэтапно. Еще 19 июля в корпус была загружена первая партия ядерного топлива.

Ожидается, что окончательно энергоблок введут в строй на следующий год. При этом первые киловатт-часы энергии могут быть получены уже в этом году.