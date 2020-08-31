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31.08.2020 17:11
Рубрика: Происшествия

Петербуржец до смерти забил жену и тещу

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства двойного убийства. В многоэтажке на Октябрьской набережной 63-летний пенсионер до смерти забил жену и тещу.

Фото: facebook.com
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Как сообщает Следственный комитет Северной столицы, в качестве оружия использовался разводной гаечный ключ и нож.

По данным следствия, вначале была убита 89-летняя теща, затем мужчина напал на 59-летнюю жену.

На момент приезда сотрудников полиции, супруга была еще жива. Ее увезли в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась через несколько часов.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Что побудило мужчину напасть на жену и тещу, сейчас выясняют следователи, в релизе ведомства лаконично отмечается, что по предварительным данным, причина в личных неприязненных отношениях.

К слову, после задержания мужчине стало плохо, его госпитализировали, а у палаты выставили охрану.

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