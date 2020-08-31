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31.08.2020,  
08:37
Текст:  Антон Валагин

На базе "Арматы" создадут новую боевую машину

Концерн "Уралвагонзавод" разрабатывает новый вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ). Она создается на основе тяжелой гусеничной платформы "Армата" и будет носить имя "Илья Муромец".

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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- Имя "Терминатор", которое носит БМПТ на базе Т-72, звучит по-иностранному, имя новой машины будет русским. Пусть терминаторы останутся в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще, - рассказал в интервью ТАСС генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

Новую боевую машину на базе "Арматы" планируется вооружить боевым модулем с 57-миллиметровыми автоматическими пушками. Напомним, сейчас в семейство "Армата" входят танк Т-14, тяжелая БМП Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

БМПТ - новый класс бронетехники, созданный на "Уралвагонзаводе". Хорошо защищенные, вооруженные скорострельными пушками, автоматическими гранатометами и противотанковыми ракетами машины сопровождают танки, нейтрализуя направленные на них угрозы: гранатометчиков, противотанковые орудия и ПТРК. БМПТ "Терминатор" успешно прошли боевые испытания в Сирии и приняты на вооружение армии России. Также 10 машин приобрел Казахстан.

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