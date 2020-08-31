В Челябинской области от COVID-19 скончалась экс-министр соцотношений

В Челябинской области после заболевания коронавирусом скончалась экс-министр социальных отношений региона Надежда Гартман. Опасный диагноз привел к осложнению хронических заболеваний, сообщили в понедельник в правительстве региона.

- Губернатор и правительство Челябинской области с прискорбием извещают о том, что на 72-м году жизни скончалась Надежда Аркадьевна Гартман - экс-министр социальных отношений региона, и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной, - сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Ситуация с распространением коронавируса в Челябинской области последний месяц остается стабильной. За последние сутки выявлено 73 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии опасный диагноз поставили 14 401 южноуральцу. Из них 11 283 пациента выздоровели и выписались из больниц.