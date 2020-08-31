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31.08.2020 11:01
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге потушили пожар на хлебокомбинате

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Открытое горение в цехе хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге ликвидировано. "Пожарные проводят работы по проливке и разборке сгоревших конструкций", - докладывает пресс-служба МЧС Свердловской области.

Напомним, сообщение о ЧП поступило сегодня в 08.57 по местному времени.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Как отметил Виктор Теряев, начальник регионального главка МЧС, на первом этаже были незначительные проблемы с водой, но в процессе работы этот вопрос был решен: было проложено три магистральные линии от ближайших гидрантов (на расстоянии 180 метров и около 150).

"Пожар локализован с минимальным ущербом", - подчеркнул он. В частности, удалось не допустили возгорания масла для розжига печей.

Причина ЧП устанавливается: как сообщалось ранее, изначально загорелся кабель в цехе. Пламя быстро распространялось по вентиляционным коробам на чердак из-за особенностей построенного еще в 1927 году здания - из-за пустот в перекрытиях и деревянных перегородок.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров, на комбинате частично обрушилась кровля. Люди эвакуировались еще до приезда подразделений, благодаря сработавшей сигнализации.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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