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31 августа 2020 г.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 19.03.2020 г. № 110 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по организации проведения конкурсов и аукционов на право пользования недрами"

Дата подписания 19 марта 2020 г.
Опубликован 31 августа 2020 г.

Зарегистрирован 27.08.2020 г. № 59522

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 28.08.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 698 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по организации проведения в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами" (зарегистрирован в Минюсте 8 мая 2018 г., регистрационный № 51025)

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 19.03.2020 г. № 110
(pdf, PDF, 3.8 Мб)