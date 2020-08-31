Приказ Федерального агентства по недропользованию от 19.03.2020 г. № 110 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по организации проведения конкурсов и аукционов на право пользования недрами"

Зарегистрирован 27.08.2020 г. № 59522

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 28.08.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 698 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по организации проведения в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами" (зарегистрирован в Минюсте 8 мая 2018 г., регистрационный № 51025)