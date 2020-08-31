"Вариант вируса, имеющий мутацию в гене S в положении D614G, на сегодняшний день распространен практически повсеместно. На территориях Западной Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, Индии, Австралии, Средней Азии, Африки и России данный вариант встречается в 90-97 % случаев. Преобладание вариантов коронавируса, еще не имеющих мутацию D614G, сохранилось в немногих странах, например, в Сингапуре и Индонезии, куда этот вариант попал сравнительно недавно", - отметили в ведомстве.

Штаммы, имеющих мутацию D614G, характеризуются более высокой скоростью распространения, при этом объективных научных данных, свидетельствующих в пользу более тяжелой клинической картины, вызываемых ими заболеваний - отсутствуют.

Ранее появилась информация, что в Индонезии обнаружен измененный штамм нового коронавируса. Вместе с тем, по информации ВОЗ, мутация была обнаружена еще в феврале, в частности, в ранних образцах вируса в Европе, Мексике, Бразилии, а также в китайском городе Ухане. А две недели назад ученые подтвердили наличие измененного штамма и на Филиппинах.

Ранее "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре, что вирусы очень изменчивы, при заражении каждого следующего человека может возникать тысячи мутаций.

По информации ведомства, за изменчивостью вируса наблюдают ученые центра "Вектор". Их задача -как можно раньше выявить мутации в вирусе и начать их изучение. "Это важно для того, чтобы быть уверенным в правильной диагностике заболевания - измененный вирус может не узнаваться имеющимися диагностическими наборами, или для подтверждения эффективности терапевтических препаратов, которые уже используются для лечения больных", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Там напомнили, что "Вектор" выделил более 100 штаммов нового коронавируса SARS-CoV-2. Но в то же время в ведомстве добавили: обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям свойств этого вируса.