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31.08.2020 15:38
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор начал изучать иммунитет к COVID-19 еще в четырех регионах

Текст: Ольга Игнатова
Роспотребнадзор начал второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди россиян. Он пройдет в четырех субъектах - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях, Хабаровском крае.

"Результаты проекта необходимы для проведения эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования эпидситуации, выработки рекомендаций по противодействию новой коронавирусной инфекции", - уточняет Роспотребнадзор.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В июне-августе специалисты ведомства вместе с медиками уже обследовали почти 72 тысячи жителей 26 регионов страны. В 11 регионах уровень популяционного иммунитета составляет более 20%. Лучше всего развился иммунитет к коронавирусу у маленьких детей в возрасте от одного года до 6 лет. И у школьников 7-13 лет. Показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах.

Наиболее часто иммунитет встречался у работников здравоохранения и образования.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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