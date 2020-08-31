Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Венгрии

Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Венгрией в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил врио начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности полковник Руслан Шишин.

По его словам, полет пройдет в период с 31 августа по 4 сентября с аэродрома открытого неба Папа. Будет задействован российский самолет наблюдения Ан-30Б, пишет газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Маршрут полетов согласован с наблюдаемой стороной. На борту будут присутствовать венгерские специалисты, которые проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора.

Ранее в августе Россия в рамках Договора по открытому небу осуществила наблюдательные полеты над Германией и Финляндией.