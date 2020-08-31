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31.08.2020 15:04
Рубрика: Легковые авто

Россияне назвали самые ожидаемые автомобили осени

Текст: Андрей Полухин

Самые ожидаемые новинки российского авторынка этой осени - лифтбек Skoda Octavia и седан Kia K5. Об этом говорят результаты опроса, который провел среди 11 тысяч своих пользователей портал Авто Mail.ru. Результаты анкетирования есть в распоряжении "РГ".

Фото: iStock
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Как выяснилось, 15% респондентов ожидают грядущей осенью Skoda Octavia, 14% - Kia K5, по 9% - кроссоверы Toyota Highlander и Kia Telluride. Впрочем, 28% автолюбителей вообще не следят за ситуацией в сегменте, который организаторы опроса назвали "средним".

На втором месте по популярности - премиум и бизнес-класс. Здесь особенно много интересующихся российской премьерой Audi e-tron (8%), Mercedes S-Класса (7%), Genesis G80 (7%) и BMW 4 серии (6%). В то же время 38% участников опроса не интересуется премьерами в этом классе.

В целом почти каждый пятый опрошенный (19%) запланировал на осень покупку новой машины, каждый десятый (10%) - на вторичном. Большинство рассматривает автомобили Kia (21%), Toyota (17%), Volkswagen (13%), Skoda (12%) и Hyundai (12%).

Напомним, премьера лифтбека Skoda Octavia четвертого поколения состоится 16 сентября, у дилеров автомобили должны появиться в ноябре. Продажи Kia K5 стартуют завтра, 1 сентября. Предзаказы на Toyota Highlander уже стартовали в конце июля, а вот с Kia Telluride организаторы опроса, кажется, поторопились. Точных данных о его запуске на российском рынке пока нет.

#Toyota #Kia #Skoda