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31.08.2020 18:46
Рубрика: Происшествия

Обиду смоют

Граждане стали через суд удалять оскорбления в Сети
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
Новая практика: граждане начали с помощью суда защищаться от обидных комментариев в Сети. Авторов неприятных слов заставляют стирать высказанное. А если кто-то не поспешит, в дело вступят приставы.
Интернет дает людям полную свободу высказывать любое свое мнение по любому вопросу. Нельзя только нарушать при этом закон - оскорблять и клеветать. Фото: Reuters Интернет дает людям полную свободу высказывать любое свое мнение по любому вопросу. Нельзя только нарушать при этом закон - оскорблять и клеветать. Фото: Reuters
Интернет дает людям полную свободу высказывать любое свое мнение по любому вопросу. Нельзя только нарушать при этом закон - оскорблять и клеветать. Фото: Reuters
Фото: iStock
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Горькая, но такая обычная по нынешним временам история случилась в Московской области. Парень и девушка встречались, а потом расстались. Одна словно сбросила тяжкий груз, а другой был раздавлен. Как принято у нынешней молодежи в таких случаях, он пошел в интернет, чтобы выплеснуть злость.

"После ссоры молодой человек был очень обижен на подругу и выставил нелицеприятные комментарии под ее фотографией в одной из социальных сетей", - рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

В ответ девушка повела себя как юридически подкованный человек: она пошла в суд.

"Гражданка обратилась в суд с исковым заявлением об обязании молодого человека удалить комментарии, содержащие не соответствующие действительности и порочащие ее честь, достоинство и репутацию сведения", - рассказывают судебные приставы.

Суд, прочитав комментарии, полностью согласился, что терпеть такое нельзя. Слова было предписано удалить.

"Исполнительный документ поступил на исполнение в ГУФССП России по Московской области, - рассказывают в ведомстве. - Судебный пристав возбудил в отношении гражданина исполнительное производство, постановление о возбуждении исполнительного производства вручил ответчику. Также судебный пристав предупредил молодого человека о сроках для добровольного исполнения решения суда и мерах принудительного характера, которые будут применены в отношении него в случае неисполнения решения суда".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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На самом деле отвергнутому юноше не было никакого смысла капризничать и отказываться. Вышло бы себе дороже. Потому что, если человек отказывается удалить что нужно, по-хорошему, с ним начинается строгий разговор. В ходе которого судебный пристав выносит два постановления. Первое: о взыскании исполнительского сбора, а именно пяти тысяч рублей.

Второе: об ограничении доступа к информации, распространяемой в сети "Интернет", порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица. Это постановление направляется в Роскомнадзор, и доступ к комментариям блокируется.

Суды могут заставить не только удалить оскорбительные комментарии из Сети, но и обязать опровергнуть клевету, если комментатор кого-то оболгал

"Должник осознал серьезность последствий своего проступка и удалил неприличные комментарии, - рассказали в службе судебных приставов. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением".

Как рассказывают эксперты, чтобы юридически зафиксировать оскорбительные слова в интернете, необходимо обратиться к нотариусу.

"Само обеспечение доказательств, как нотариальное действие, существует уже не один десяток лет, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Однако сегодня, когда социальная активность россиян в интернет-пространстве очень высока и носит постоянный характер, наличие реально "работающих" в суде доказательств нарушения прав человека в Сети необходимо в самых разных ситуациях".

Фото: iStock
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Нотариальный документ прикладывается к иску в суд о защите чести и достоинства. Кстати, в конце года вступит в силу закон, разрешающий в удаленном режиме нотариально фиксировать интернет-обиды. Гражданин сможет дистанционно обратиться к нотариусам через специальный портал и получать в электронном виде юридически значимый документ.

Кстати, суды могут заставить не только удалить оскорбительные комментарии, но и обязать опровергнуть клевету, если комментатор кого-то оболгал. Такая практика тоже активно нарабатывается.

По закону требовать опровержения можно не только у СМИ. Предъявить претензии разрешается к любому гражданину, распространившему клевету. До некоторых пор правило не работало, так как рычагов заставить обычного блогера взять свои слова назад почти не было. Но в конце 2018 года поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс ввели наказание за отказ опубликовать опровержение. Примеры, когда гражданам пришлось не просто удалить неправильные слова, но и разместить пост с опровержениями, уже есть.

Если гражданин после первого официального предупреждения не разместит на своей страничке в соцсетях нужных извинений, то заплатит административный штраф от 5 до 20 тысяч рублей. Если и после этого продолжит молчать, то в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Тогда человеку будет грозить уже срок до года. Так что отмахиваться от судебных приставов не стоит.

Фото: istock
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Как подчеркивают юристы, любой человек вправе выразить свое мнение, но не вправе лгать и оскорблять. Поэтому суды каждый раз вчитываются в комментарии, чтобы определить, перешел или нет автор грань.

"Свобода слова предполагает ответственность за свои слова, - подчеркивает руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров. - Новые правила не должны стать инструментом для преследования граждан за собственное мнение, поэтому суды должны проявлять в таких делах особенную тщательность. Надо проводить экспертизу размещенных материалов. Думаю, необходимо внедрить в практику экспертизы нового типа: экспертизы информационных материалов, которые могут проводиться комплексно".

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