Новая практика: граждане начали с помощью суда защищаться от обидных комментариев в Сети. Авторов неприятных слов заставляют стирать высказанное. А если кто-то не поспешит, в дело вступят приставы.

Интернет дает людям полную свободу высказывать любое свое мнение по любому вопросу. Нельзя только нарушать при этом закон - оскорблять и клеветать. Фото: Reuters

Горькая, но такая обычная по нынешним временам история случилась в Московской области. Парень и девушка встречались, а потом расстались. Одна словно сбросила тяжкий груз, а другой был раздавлен. Как принято у нынешней молодежи в таких случаях, он пошел в интернет, чтобы выплеснуть злость.

"После ссоры молодой человек был очень обижен на подругу и выставил нелицеприятные комментарии под ее фотографией в одной из социальных сетей", - рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

В ответ девушка повела себя как юридически подкованный человек: она пошла в суд.

"Гражданка обратилась в суд с исковым заявлением об обязании молодого человека удалить комментарии, содержащие не соответствующие действительности и порочащие ее честь, достоинство и репутацию сведения", - рассказывают судебные приставы.

Суд, прочитав комментарии, полностью согласился, что терпеть такое нельзя. Слова было предписано удалить.

"Исполнительный документ поступил на исполнение в ГУФССП России по Московской области, - рассказывают в ведомстве. - Судебный пристав возбудил в отношении гражданина исполнительное производство, постановление о возбуждении исполнительного производства вручил ответчику. Также судебный пристав предупредил молодого человека о сроках для добровольного исполнения решения суда и мерах принудительного характера, которые будут применены в отношении него в случае неисполнения решения суда".

На самом деле отвергнутому юноше не было никакого смысла капризничать и отказываться. Вышло бы себе дороже. Потому что, если человек отказывается удалить что нужно, по-хорошему, с ним начинается строгий разговор. В ходе которого судебный пристав выносит два постановления. Первое: о взыскании исполнительского сбора, а именно пяти тысяч рублей.

Второе: об ограничении доступа к информации, распространяемой в сети "Интернет", порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица. Это постановление направляется в Роскомнадзор, и доступ к комментариям блокируется.

Суды могут заставить не только удалить оскорбительные комментарии из Сети, но и обязать опровергнуть клевету, если комментатор кого-то оболгал

"Должник осознал серьезность последствий своего проступка и удалил неприличные комментарии, - рассказали в службе судебных приставов. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением".

Как рассказывают эксперты, чтобы юридически зафиксировать оскорбительные слова в интернете, необходимо обратиться к нотариусу.

"Само обеспечение доказательств, как нотариальное действие, существует уже не один десяток лет, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Однако сегодня, когда социальная активность россиян в интернет-пространстве очень высока и носит постоянный характер, наличие реально "работающих" в суде доказательств нарушения прав человека в Сети необходимо в самых разных ситуациях".

Нотариальный документ прикладывается к иску в суд о защите чести и достоинства. Кстати, в конце года вступит в силу закон, разрешающий в удаленном режиме нотариально фиксировать интернет-обиды. Гражданин сможет дистанционно обратиться к нотариусам через специальный портал и получать в электронном виде юридически значимый документ.

Кстати, суды могут заставить не только удалить оскорбительные комментарии, но и обязать опровергнуть клевету, если комментатор кого-то оболгал. Такая практика тоже активно нарабатывается.

По закону требовать опровержения можно не только у СМИ. Предъявить претензии разрешается к любому гражданину, распространившему клевету. До некоторых пор правило не работало, так как рычагов заставить обычного блогера взять свои слова назад почти не было. Но в конце 2018 года поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс ввели наказание за отказ опубликовать опровержение. Примеры, когда гражданам пришлось не просто удалить неправильные слова, но и разместить пост с опровержениями, уже есть.

Если гражданин после первого официального предупреждения не разместит на своей страничке в соцсетях нужных извинений, то заплатит административный штраф от 5 до 20 тысяч рублей. Если и после этого продолжит молчать, то в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Тогда человеку будет грозить уже срок до года. Так что отмахиваться от судебных приставов не стоит.

Как подчеркивают юристы, любой человек вправе выразить свое мнение, но не вправе лгать и оскорблять. Поэтому суды каждый раз вчитываются в комментарии, чтобы определить, перешел или нет автор грань.

"Свобода слова предполагает ответственность за свои слова, - подчеркивает руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров. - Новые правила не должны стать инструментом для преследования граждан за собственное мнение, поэтому суды должны проявлять в таких делах особенную тщательность. Надо проводить экспертизу размещенных материалов. Думаю, необходимо внедрить в практику экспертизы нового типа: экспертизы информационных материалов, которые могут проводиться комплексно".