Руль автомобиля оказался в три раза грязнее офисного унитаза

Британский сайт Compare the Market решил проверить, насколько безопасен с гигиенической точки зрения салон автомобиля. Исследователи собрали десять машин разного класса, и взяли мазки с элементов интерьера, которых водитель касается чаще всего.

У шести из десяти автомобилей очень грязными оказались элементы управления стереосистемой - количество вредных бактерий в три раза выше, чем на сиденье абстрактного офисного унитаза! Руль, как ни странно, оказался в среднем чуть чище, но был признан грязным во всех десяти машинах. Далее по количеству загрязнений следуют рычаг коробки передач, переключатель указателей поворота, рычаг стояночного тормоза.

Откуда на элементах интерьера столько бактерий, и опасно ли это? Бактерии, конечно же, попадают на элементы управления с наших рук - вместе с жиром. Если не чистить салон регулярно с помощью специальной химии, салфеток из микрофибры и пылесоса, они весьма активно размножаются. Управляете автомобилем, а потом немытыми руками тащите в рот картошку фри облизываете пальцы после бургеров? Пожалуйста, получите бонусом тошноту и боль в желудке. И не говорите потом, что вас отравили!

Кстати, согласно проведенным ранее исследованиям, на мобильном телефоне бактерий аж в десять раз больше, чем на упомянутом выше сиденье унитаза. С помощью нехитрых вычислений можно понять, что руль в машине, все-таки, в три раза чище телефона.