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31 августа 2020 г.

Постановление правительства Севастополя от 21 августа 2020 года № 431-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в городе Севастополе за II квартал 2020 г."

Дата подписания 21 августа 2020 г.
Опубликован 31 августа 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Уставом города Севастополя, законами города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", от 11.06.2014 № 26-ЗС "О прожиточном минимуме в городе Севастополе" Правительство Севастополя постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Севастополе за II квартал 2020 г.:

- в расчете на душу населения - 11 380 руб.;

- для трудоспособного населения - 12 164 руб.;

- для пенсионеров - 9 275 руб.;

- для детей - 12 276 руб.

2. Применять величину прожиточного минимума в городе Севастополе до установления величины прожиточного минимума за III квартал 2020 г. для оценки уровня жизни населения города Севастополя при разработке и реализации социальной политики и городских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, назначения пособия на ребенка, предоставления в установленном порядке социальных услуг.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, осуществляющего координацию и контроль деятельности Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев



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