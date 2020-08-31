Средняя цена Urals в августе составила 44,51 доллара за баррель

Средняя цена на нефть марки Urals в августе 2020 года сложилась в размере 44,51 доллара за баррель, что на треть ниже стоимости самого популярного сорта российской нефти в августе 2019 года. Тогда она составила - 59,38 доллара. Сообщается на сайте Минфина России.

За восемь месяцев, с января по август этого года, включительно, средняя цена Urals сложилась в размере 40,83 доллара за баррель. За тот же период 2019 года - 64,54 доллара.

В марте апреле 2020 года цена Urals в моменте опускалась к 10 долларам за баррель, а среднемесячная стоимость ниже 30 долларов. С мая цены на нефть перешли к росту. Котировки Urals преодолели точку отсечения в российском бюджете, которая в этом году составляет 42,4 доллара за баррель. Это предельная цена нефти, по которой доходы от ее экспорта поступают в бюджет России в 2020 году. Доходы от превышения этого значения стоимости Urals пополняют Фонд национального благосостояния (ФНБ).