В Болгарии исполнили ораторию митрополита Иллариона

Оратория митрополита Волоколамского Илариона "Страсти по Матфею" была исполнена в Болгарии - ее премьера с большим успехом прошла в городе Стара Загора на открытой концертной площадке Античного форума "Августа Траяна".

Дирижировал хором и оркестром Государственного оперного театра города иерарх Болгарской Православной Церкви, митрополит Старозагорский Киприан.

- Это очень красивая барочная музыка, которая напоминает музыку Баха, - поделился своими впечатлениями от оратории дирижер.

Болгарский информационный портал Dariknews отметил своеобразие музыкального творчества митрополита Илариона и его глубокую связь с богатой русской интонационной песенной традицией, во многом основывающейся на древних церковных распевах - знаменном и киевском.

- Музыка оратории характеризуется внутренней глубиной и сосредоточенностью, местами - драматизмом, без излишней патетики и сентиментальности, - написали критики.