В Москве в понедельник воздух прогреется до +30

Столичный регион в последний день лета окажется в теплом секторе циклона. Поэтому воздух прогреется до +30. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

- Максимальная температура воздуха в столице +28...30, по области до +31 градуса, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова. - Дожди не ожидаются, а ветер может местами усилится до 15 м/с.

Уже завтра днем, по прогнозу метеорологов, столбик термометра не поднимется выше +20.

Кстати, самым жарким 31 августа было в 1890 году, когда воздух прогрелся до +31,8 градуса.