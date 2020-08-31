В Москве выявили 685 случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За август зарегистрировано почти вдвое меньше заражений COVID-19, чем в июне.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за август - 0,27%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев - 46,1% у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 24,5% - от 46 до 65, 10,5% - от 66 до 79, еще 9,1% - старше 80 лет. Дети составляют 9,8%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под меднаблюдением.