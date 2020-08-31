В Тунисе прошел фестиваль для русскоязычных детей

В канун учебного года, который в Тунисе начинается 15 сентября, в городе Хаммамете прошел фестиваль "Краски лета", насыщенный яркой программой на русском языке.

Он собрал в местном парке русскоязычные семьи из шести городов африканской страны.

В программу фестиваля вошли спектакль, игры, спортивные состязания и интеллектуальные задания, сообщает пресс-служба фонда "Русский мир".

Представление, направленное на популяризацию "великого и могучего", началось со спектакля клуба русского языка в Хаммамете под руководством Анастасии Сергеевой. Самыми активными и заинтересованными участниками этого действа стали русскоязычные дети, подростки и их родители.

После зрелищной театрализованной постановки самые маленькие участники фестиваля от 3 до 7 лет соревновались в весёлых эстафетах. Дети более старшего возраста и их родители были заняты в игровой программе, где надо было проявить не только смекалку и сноровку, но и знание русского языка. Также подростки 10-18 лет разыграли Кубок фестиваля в игре "Крестики-нолики". Справка "РГ":

Организатором фестиваля стал Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Тунисе. Он был учреждён в конце прошлого года на IX конференции соотечественников. На сайте КСОРС можно узнать о русских клубах, открытых в стране, и познакомиться с мероприятиями, которые они проводят.