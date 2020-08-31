Вертикаль штабс-капитана Безобразова

"Северную Индию я прошел через перевал Барогил[ь] по Читральской полузависимой провинции, по долине реки Обидар через крепость Кала-и Дрош, на перевал Лаварай, по независимой разбойничьей стране Дир, откуда спустился в долину реки Чак-Дара, где начинается собственно Индия"1] - так описывал свои приключения в докладе руководству колчаковской разведки 26-летний штабс-капитан Сергей Анатольевич Безобразов в апреле 1919 г. Кажется невероятным, но горстка бойцов Памирского отряда в конце 1918 - начале 1919 г. совершила поход от красных к белым в буквальном смысле слова по "Крыше мира", как именуют Памир.

Трофейный пулемет и сотня пленных

Несмотря на молодой возраст, Безобразов прошел через многое. Как потом оказалось, в прямом и переносном смысле. За его плечами была Первая мировая война и служба младшим офицером, с июня 1915 г. - командиром роты, а позднее - командиром батальона в 1-м Туркестанском стрелковом полку. Судя по всему, Безобразов был отчаянным храбрецом. За бои 1914 г. он награжден орденом Св. Анны IV степени с надписью "За храбрость" (Аннинским оружием), за бои в феврале 1915 г. под Праснышем - орденом Св. Станислава III степени с мечами и бантом. А участие в боях начала июля 1915 г. отмечено Георгиевским оружием за отличие под городом Цеханов2. Не прошло и двух недель после этого подвига, как Безобразов совершил еще один - довел свою роту до штыкового удара, отбил у немцев действующий пулемет и захватил 100 пленных, за что удостоился ордена Св. Георгия IV степени3. Где храбрость, там и смертельный риск. В бою под городом Лык 1 октября 1914 г. офицер был ранен в левый локоть навылет с повреждением кости, после чего эвакуирован в Ташкент, однако по излечении вернулся в полк. Кроме того, в войну он был контужен и плохо слышал на левое ухо.

Осенью 1917 г. Безобразов решил поступил на ускоренные курсы 3-й очереди Военной академии4. Можно было за считаные месяцы оказаться в привилегированной касте генштабистов, хотя и не совсем полноценных - прошедших сокращенную подготовку. Обучение в младшем классе продлилось с октября 1917 г. по начало марта 1918 г.5, а в старший класс Безобразов не попал из-за Гражданской войны.

С.А. Безобразов и его анкета в Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии. 1935 г. Фото: ГАХК

Ташкентские будни

Незаметно для самих себя и вопреки устремлениям большинства слушатели и преподаватели из старой армии попали в Красную. Служить в ней Безобразов не стремился и уехал в Туркестан, где была та же cоветская власть, но было поспокойнее и легче пережидались революционные потрясения. То, что офицер оказался там, объясняется его происхождением. Он родился 25 сентября 1892 г. в семье капитана в Ташкенте, учился в Ташкентском кадетском корпусе и лишь позднее перебрался в Москву, где в 1912 г. окончил Александровское военное училище.

Из Петрограда он уехал в начале марта 1918 г., а к середине месяца добрался до Ташкента. Положение в регионе было тяжелым - не хватало продуктов, из-за Гражданской войны Туркестан оказался в изоляции. Началась эпидемия тифа. Безобразов оказался очевидцем чудовищных картин, когда под Ташкентом "по обеим сторонам дороги целой вереницей валялись на обочинах умирающие и мертвые мужчины, женщины и дети - киргизы6. Проезжающие русские, сарты7 и сами киргизы не обращали на них никакого внимания, потому что сами видели перед собою призрак голодной смерти. А умирающие были настолько слабы, истощены, что не имели силы ограбить проезжающих"8. Вскоре начались нападения голодных банд. Реквизиции продуктов озлобили население, что привело к вооруженным столкновениям и полномасштабной войне.

Безобразов подробно описал меры, предпринимавшиеся советской властью в Туркестане для борьбы с голодом. Кроме того, он дал высокую оценку местным военным мероприятиям новой власти: введению дисциплины, отмене выборности командного состава. От опытного взгляда офицера не ускользнула хорошая выучка встреченной им красноармейской части. "Красная армия получает сравнительно хорошую подготовку в руках опытных старых офицеров", - с тревогой отмечал он9.

Немало офицеров примкнули к белому подполью. Подробное описание Безобразовым работы подпольщиков позволяет предположить, что и сам он имел к ним отношение. Например, "Туркестанскую военную организацию" Безобразов описал следующим образом: "С фронта стали прибывать опытные боевые офицеры и взяли дело организации офицеров в свои руки. Дело велось в строгой тайне. Субсидировалась организация коммерсантами. Во главе организации стал известный в Туркестане Генерального штаба генерал-майор [Л.Л.] Кондратович. Но, к сожалению, наряду с этой серьезной организацией возникло несколько других мелких с молодыми офицерами во главе, очень смелыми и храбрыми, но неопытными. Их предавали большевикам, а те производили массовые аресты, а затем расстрелы. Вместе с ними страдали часто их товарищи, состоявшие в организации генерала К[ондратовича]"10.

Так они шли.

От Памира до Владивостока

В Ташкенте Безобразов прожил до июля 1918 г., после чего получил назначение на Памир помощником начальника советизированного Памирского пограничного отряда по административной части. Штаб отряда находился на посту Хорог. Начальником отряда еще с дореволюционного времени был однополчанин Безобразова полковник В.В. Фенин, состоявший в белом подполье. Из-за болезни Фенина Безобразов по сути сам возглавил отряд.

Пребывание в глухом высокогорном районе позволило офицерам реализовать замысел ухода от красных в Индию - других доступных путей бегства из Советской России там не было. Судя по всему, это решение подстегнуло известие об отправке Туркестанским Совнаркомом на Памир красногвардейского отряда П. Воловика в ноябре 1918 г.

Столица Памира - город Хорог. Церковь Михаила Архангела Памирского пограничного отряда. Фото: Н.А. Захарчев

Маршрут Памирского отряда пролегал через так называемый Ваханский коридор - высокогорный район Афганистана, разделявший Россию и Индию. В докладе белому командованию Безобразов в основном писал о положении Туркестана и других стран, а не о деталях похода. Тем не менее отдельные фразы позволяют представить, каково приходилось отряду:

"На восточной границе Афганистана живут еще мелкие разбойничьи племена, по большей части идолопоклонники, мало признающие афганскую власть... Нагорный Афганистан настолько дик и некультурен, что проникновение туда европейцев весьма сомнительно... Из афганских властей, с которыми мне пришлось столкнуться, ни один из них не имеет представления, что такое большевики. Слухи о них давно были занесены в Афганистан купцами, но афганские власти представляли себе большевиков в виде какой-то нереальной опасности. Афганский аким (должность нашего губернатора) спросил меня, чего хотят большевики, и, когда я сказал, что если они проникнут в Афганистан, то свергнут эмира и устроят республику, он усмехнулся и сказал, что я мало знаю Афганистан, что там это никогда не может быть"11.

Общий маршрут до Владивостока (пешая часть обозначена красным цветом).

Без местных проводников поход бы не удался. Известно, что разведчиком отряда был Абдул-Гаян-Хан - "сын бывшего владетельного хана Шугнана, Рушана, Вахана, Бадахшана, Ишкашима и даже Яркенда", воспитывавшийся при дворе эмира, а впоследствии бежавший в Россию12.

Афганистан отряд Безобразова прошел через перевал Барогиль. Трудно себе представить, в каких условиях мог совершаться такой поход поздней осенью и зимой. Этот перевал, хотя и самый низкий в горах Гиндукуша, расположен на высоте 3798 метров над уровнем моря. Дальнейший путь пролегал по нынешней территории Пакистана (тогда это была Индия), по землям, населенным дикими воинственными племенами: "И читралийцы, и дирцы очень малокультурные горные племена, в особенности последние. О большевизме они не имеют никакого представления и даже не слышали о нем. Но племена очень воинственные, готовые каждую минуту к восстанию против англичан"13.

Перевал Лаварай, по которому отряд шел далее, имеет высоту 3118 метров над уровнем моря. В зимнее время он опасен своими лавинами. Только пешая часть маршрута составила более 700 километров по горной местности. Уже в Индии отряду пришлось сдать оружие14.

Подробности похода удалось узнать из анкеты Безобразова, составленной им много лет спустя для Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии (БРЭМ). Там сообщалось, что в ночь на 1 (14) ноября 1918 г. Безобразов, "арестовав всех большевиков, повел отряд в составе 34[х] чел[овек] через Афганистан в Индию. Перешел границу Афганистана 8[го] ноября 1918 г.15 Через перевал Барогиль перешел в составе всего отряда 14[го] ноября16 границу Индии с оружием в руках. В первых числах января 1919 г.17 прибыл в г. Бомбей, откуда совместно с Персидским отрядом (из Басры) был отправлен в г. Владивосток английскими войсками, куда и прибыл в начале февраля 1919 г.18"19.

Во Владивосток отряд прибыл морским путем. По еще одному свидетельству Безобразова, в пути он узнал о смерти афганского эмира Хабибуллы-хана. Эмир был убит 20 февраля 1919 г., следовательно, отряд мог прибыть во Владивосток не ранее конца февраля.

Горы Гиндукуш - часть маршрута пограничного отряда. Фото: Н.А. Захарчев

Сибирские скитания

Оказавшись у белых на Востоке России, Безобразов поступил в распоряжение начальника штаба Приамурского военного округа генерала Н.М. Соколова, а затем попал в колчаковскую Ставку в Омске и стал делопроизводителем разведывательного отделения. Свой доклад о Туркестане он составил 9 апреля 1919 г.

Но на этом приключения офицера не завершились. В июне 1919 г. он был назначен в полевой штаб генерала Д.А. Лебедева и командирован Лебедевым из Уфы с секретными документами в Отдельную Уральскую армию. Выполнив эту рискованную задачу, Безобразов вернулся в Омск. Осенью был назначен начальником штаба Экспедиционного корпуса (Особого отряда) генерала П.П. Крамаренко. Задачей корпуса должна была стать организация связи с войсками генерала А.И. Деникина на Юге России. Однако белые уже отступали, и от этих планов пришлось отказаться. Позднее корпус переименовали в Добровольческую дивизию. С отступавшими колчаковскими войсками Безобразов прошел Сибирский Ледяной поход и ранней весной 1920 г. вышел в Забайкалье - в село Засопочное под Читой.

В Гражданскую войну карьеры делались стремительно. Буквально за год Безобразов из штабс-капитана превратился в полковника. В Забайкалье он оставался начальником штаба Добровольческой дивизии. Приказом главнокомандующего всеми вооруженными силами Российской восточной окраины генерала Г.М. Семенова от 2 апреля 1920 г. его причислили к Генеральному штабу20. Затем последовало прикомандирование к штабу Дальневосточной армии и служба в Алтайском конном дивизионе, где Безобразов сформировал и возглавил офицерскую сотню.

В годы эмиграции

В августе 1920 г. из Читы С.А. Безобразов был командирован в Харбин. Как знаток Туркестана, он должен был подготовить экспедицию белых туда через Монголию. Однако проект не состоялся - не было выделено средств.

Безобразов так и остался в Маньчжурии, где занялся педагогической деятельностью. Преподавал в вечерней гимназии для взрослых, затем в Пушкинской гимназии, работал учителем математики и черчения в гимназии Я.А. Дризуль, был директором гимназии в городе Маньчжурия21, а в декабре 1943 г. - временно исполняющим обязанности начальника БРЭМ там же22. Вел активную общественную жизнь. Наряду с другими генштабистами состоял в Обществе ревнителей военных знаний23, входил в кружок александровцев, объединявший выпускников Александровского военного училища в Харбине, состоял в Русском Общевоинском союзе, в Учительском союзе и в Союзе офицеров Генерального штаба. Самого себя Безобразов характеризовал как монархиста. В 1936 г. офицер женился на преподавательнице английского языка Серафиме Андреевне, урожденной Черненко, по первому браку - Фроловой и усыновил ее ребенка - Виктора Николаевича Фролова.

Как функционер БРЭМ Безобразов после вступления Красной армии в Маньчжурию в 1945 г. был арестован контрразведкой СМЕРШ и вывезен в СССР, где в 1946 г. расстрелян. В 1954 г. вдова Безобразова уехала в СССР.

С.А. Безобразов с супругой. Фото: Архив Ю.Г. Мордовского. Публикуется впервые.

P.S.

В 2018 г. я получил письмо от Юрия Мордовского - С.А. Безобразов был мужем сестры его бабушки. Так у меня оказался уникальный снимок из семейного архива, который первыми видят читатели "Родины".

1. ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 14. Д. 203. Л. 9об. Документ опубликован в: Доклад слушателя Николаевской военной академии капитана Безобразова начальнику разведывательного отдела штаба Верховного главнокомандующего о гражданской войне в Туркестане / публ. Л.А. Молчанова // Посев. 2013. N 2. С. 20-28.

2. Высочайший приказ. 1916. 26.09.

3. Высочайший приказ. 1916. 27.09.

4. Подробнее о курсах см.: Ганин А.В. Закат Николаевской военной академии 1914-1922. М., 2014.

5. РГВИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 1620. Л. 25.

6. Казахи.

7. Узбеки.

8. Цит. по: Доклад слушателя... С. 20.

9. Там же. С. 22.

10. Там же. С. 24.

11. Там же. С. 27.

12. Там же.

13. Там же.

14. Абдуллаев К.Н. От Синьцзяня до Хорасана. Из истории среднеазиатской эмиграции ХХ века. Душанбе, 2009. С. 150. В Индии остался по семейным обстоятельствам и полковник В.В. Фенин (Лепехин Н. Полковник В.В. Фенин // Часовой (Париж). 1933. N 106. Июль. С. 31).

15. 21 ноября 1918 г. по новому стилю.

16. 27 ноября 1918 г. по новому стилю.

17. В середине января 1919 г. по новому стилю. В другом документе Безобразов указал начало декабря (Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 3440. Л. 5об.).

18. В середине февраля 1919 г. по новому стилю. В другом документе - в январе (Там же).

19. ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 3440. Л. 2об.

20. РГВА. Ф. 39532. Оп. 1. Д. 23. Л. 196; Д. 49. Л. 6об. Ранее нами этот документ, как и сам доклад Безобразова, был ошибочно отнесен к его брату Н.А. Безобразову (Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны в России 1917-1922 гг.: Справочные материалы. М., 2009. С. 164; Он же. Повседневная жизнь генштабистов при Ленине и Троцком. М., 2016. С. 243).

21. ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 3440. Л. 1-1об., 10об.

22. Там же. Л. 16.

23. ГА РФ. Ф. Р-5826. Оп. 1. Д. 144. Л. 7.