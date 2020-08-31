Власти Китая предложили гражданам взять в аренду необитаемые острова

Правительство Китая решило сдать в аренду свыше 500 необитаемых островов в северо-восточной провинции Ляонин. Некоторые из этих островов расположены вдоль реки Ялу, образующей границу с Северной Кореей.

Самый дешевая аренда - 535 долларов в год, пишет РИА Новости. Но есть и варианты подороже, например, за 3,6 миллиона долларов. Цены зависят от морской фауны, экологических проблем, наличия пляжей.

Отмечается, что любой, кто решит арендовать остров, должен будет предоставить правительству детальный план развития этой территории. Главное условие - обеспечить сохранение окружающей среды. Проекты также должны соответствовать одной из девяти категорий, в числе которых туризм, сельское хозяйство, рыболовство.

Несколько островов в провинции Ляонин уже превращены в парки и используются для туризма.