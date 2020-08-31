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Вышел трейлер "мобильного хоррора" "Давай поиграем"

Новости
    31.08.2020, 14:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Еще одну жанровую короткометражку растянули до полного метра: на YouTube опубликован вполне зловещий трейлер хоррора "Давай поиграем" (Come Play). О нечисти, вползающей в наш мир через гаджеты.

Фото: youtube.com
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В центре истории - Оливер, одинокий грустный мальчик-аутист, который всего-то и хотел, что найти друга, так как со сверстниками особого контакта не получилось. В итоге Оливер в плане эскапизма вечно "зависал" в своих мобильных устройствах. Откуда вскоре и полезла крипового вида недобрая гадость Ларри. Которая тоже очень нуждается в дружбе.

В ролях - Гиллиан Джейкобс ("Сообщество"), Эжи Робертсон ("Брачная история"), Джон Галлахер-младший ("Служба новостей"), Рэйчел Уилсон ("Боишься ли ты темноты?").

Режиссер и сценарист - Джейкоб Чейз, в основе - его одноименный пятиминутный короткий метр 2017 года Larry.

Премьера - 30 октября.

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