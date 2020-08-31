Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел очередной вывозной рейс "Аэрофлота". На его борту граждане России, которые из-за пандемии не смогли раньше вернуться на родину.

Самолет вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди. Данные об отправке рейса SU103 появились на онлайн-табло воздушной гавани. В Москву пассажиры прибудут 31 августа ориентировочно в 11:14 по московскому времени.

Напомним, регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии. К возвращению соотечественников подключились власти и дипломаты, организовав специальные вывозные авиарейсы.