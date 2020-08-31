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31 августа 2020 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 27 августа 2020 года № 1396 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложений Глав но го государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 13 августа 2020 г. № 14-00-02/52-2020, от 26 августа 2020 г. № 14-00-02/59-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "с 1 по 28 августа 2020 года" заменить словами "с 1 августа по 18 сентября 2020 года";

2) в пункте 2:

а) в подпунктах "л", "м" слова "расстояния между занимающимися не менее 4 метров" заменить словами "социального дистанцирования и площади на одного занимающегося не менее 4 кв. метров";

б) дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) репетиции творческих коллективов театрально-зрелищных, концертных организаций и культурно-досуговых учреждений без участия зрителей при условии соблюдения положений Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0202-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 21 июля 2020 года.".

2. Внести в правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, изменение, дополнив подпункт 2.3 абзацем следующего содержания:

"с 29 августа по 18 сентября 2020 года.".

3. Настоящий Указ вступает в силу с 27 августа 2020 года.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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