Постановление правительства Ярославской области от 25 августа 2020 года № 705-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п"

В соответствии с указом Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей в период с 16 мая по 25 августа" следующие изменения:

1.1. В заголовке слова "25 августа" заменить словами "01 сентября 2020 года".

1.2. В пункте 1:

1.2.1. В абзаце первом слова "25 августа" заменить словами "01 сентября 2020 года".

1.2.2. Подпункт 1.41 дополнить подпунктом 1.41.13 следующего содержания:

"1.41.13. Деятельность спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, физкультурно-спортивных организаций при проведении и организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий, профессиональных спортивных соревнований осуществлять при выполнении следующих условий:

- загрузка трибуны для болельщиков не более 30 процентов посадочных мест с учетом рекомендаций общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду спорта (при наличии трибуны для болельщиков);

- обеспечение соблюдения социального дистанцирования между зрителями не менее 1,5 метра (при наличии зрителей);

- организация при входе и в местах общего пользования обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий соблюдения гигиены рук;

- выполнение требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного 31.07.2020 Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"", направленных на "разрыв" механизма передачи инфекции.".

1.3. Пункт 2 признать утратившим силу.

1.4. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, а также присмотр и уход за детьми, осуществлять деятельность в очном режиме с учетом санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", и требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.4.0206-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.08.2020.".

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования, за исключением подпунктов 1.3 и 1.4 пункта 1, вступающих в силу с 01 сентября 2020 года.

Председатель Правительства области Д.А.Степаненко







