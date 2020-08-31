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31.08.2020,  
10:34
Текст:  Антон Валагин

Зенитный комплекс "Деривация" поступит в войска в 2022 году

Предварительные тесты самоходной системы ПВО "Деривация" завершены. В 2021 году начнутся государственные испытания машины. После их окончания "Деривация" начнет поступать в войска.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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- Предварительные испытания подтвердили возможность борьбы с беспилотниками различных типов: от малоразмерных до тяжелых ударных. Сейчас идет изготовление опытно-промышленной партии машин, - рассказал ТАСС глава концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" был впервые показан на "Армии-2018". Смонтированная на шасси БМП-3 установка вооружена автоматической пушкой калибра 57 мм. Та может вести огонь снарядами с управляемым подрывом для более эффективной борьбы с воздушными целями. Еще одно достоинство самоходки - она работает в режиме радиомолчания, используя для наведения не радар, а оптико-электронную систему. Основная задача "Деривации" - борьба с беспилотниками, крылатыми ракетами и авиационными боеприпасами в ближней зоне.

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