Зенитный комплекс "Деривация" поступит в войска в 2022 году

Предварительные тесты самоходной системы ПВО "Деривация" завершены. В 2021 году начнутся государственные испытания машины. После их окончания "Деривация" начнет поступать в войска.

- Предварительные испытания подтвердили возможность борьбы с беспилотниками различных типов: от малоразмерных до тяжелых ударных. Сейчас идет изготовление опытно-промышленной партии машин, - рассказал ТАСС глава концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" был впервые показан на "Армии-2018". Смонтированная на шасси БМП-3 установка вооружена автоматической пушкой калибра 57 мм. Та может вести огонь снарядами с управляемым подрывом для более эффективной борьбы с воздушными целями. Еще одно достоинство самоходки - она работает в режиме радиомолчания, используя для наведения не радар, а оптико-электронную систему. Основная задача "Деривации" - борьба с беспилотниками, крылатыми ракетами и авиационными боеприпасами в ближней зоне.