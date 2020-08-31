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31.08.2020 11:53
Рубрика: Экономика

Жители Москвы и Подмосковья получили бонусы от платежной системы "Мир"

Текст: Ирина Рыбникова

Держатели банковских карт с платежной системой "Мир" из Московского региона получили приятный подарок. Как сообщает пресс-служба платежной системы, бонусы предоставляются владельцам карт всех банков и будут действовать до конца 2020 года.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Те, кто пополняет парковочные счета с помощью карты, на которой установлена платежная система "Мир", получат кэшбэк в размере 10% от суммы, положенной на счет. Деньги вернутся в течение трех рабочих дней, уточняют в пресс-службе. Пополнять счет можно как с сайта, так и в мобильном приложении "Парковки Москвы".

А тем, кто передвигается на общественном транспорте Подмосковья, каждая поездка обойдется на 10 рублей дешевле - при условии, что она оплачена картой с платежной системой "Мир". По данным областного Минтранса, сегодня картами предпочитают рассчитываться более 32% пассажиров подмосковного общественного транспорта. Скидка на проезд будет действовать на всех маршрутах - как внутри одного муниципалитета, так и между городами области, а также на тех подмосковных автобусах, что возят пассажиров в Москву.

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