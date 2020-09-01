Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в телесериале

Вот и "Австрийский дуб" не удержался - Арнольд Шварценеггер сыграет свою первую главную роль в сериале.

Как передает Deadline, речь идет о пока безымянном приключенческом проекте Ника Санторы, автора психологического триллера с Тимом Ротом "Обмани меня" (он же - "Теория лжи") и "Скорпиона", работавший на "Клане Сопрано" и "Побеге из тюрьмы". Проект на балансе Skydance Television. Шварценеггер - исполнительный продюсер.

Детали не раскрываются, но по тем сухих сведениям, что есть, пока слегка похоже на "Правдивую ложь". В центре истории будут занимающиеся международным шпионажем отец и дочь. Как раз кастинг на роль которой сейчас проходит, сообщает инсайдер.

Сериал пока на самой ранней стадии разработки. Даты нет.