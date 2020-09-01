Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 сентября 2020 года № 115 "О переходе к третьему этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая предложение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (исх. от 25 августа 2020 года № 6624), постановляю:

1. Перейти к третьему этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м, масочного режима, проведением дезинфекции, соблюдением других мер безопасности, установленных требованиями, рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Продлить до 20 сентября 2020 года включительно:

2.1. Действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин.

2.2. Приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, деятельности развлекательных и досуговых заведений (за исключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50% мест), оказания услуг по курению кальяна, предусмотренных подпунктами 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8 пункта 5 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее также - постановление № 29), а также продлить действие подпунктов 21.3, 21.4 пункта 21 постановления № 29.

3. Установить, что граждане в возрасте 65 лет и старше, граждане, имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременные женщины могут:

осуществлять индивидуальные занятия физической культурой и спортом на улице без использования уличного спортивного инвентаря общественного пользования, включая бег, велопробеги, скандинавскую ходьбу по пешеходным зонам, с соблюдением дистанции до других физических лиц не менее 5 метров;

осуществлять прогулки с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров.

4. Установить, что подпункты 2.1, 2.5 пункта 2, подпункт 5.1.5 пункта 5, подпункт 18.7 пункта 18 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 8 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 4 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 мая 2020 года № 66 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" применяются в отношении граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин.

5. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

5.1. Пункт 1.2.1 после слов "по 6 сентября 2020 года," дополнить словами "с 7 сентября по 20 сентября 2020 года,".

5.2. Подпункты 5.2.4, 5.2.6, 5.3 пункта 5, пункт 6 признать утратившими силу.

5.3. Абзацы первый, третий пункта 16 признать утратившими силу.

6. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, признав пункт 3 утратившим силу.

7. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, признав подпункты 7.1, 7.3 пункта 7 утратившими силу.

8. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, признав пункт 3 утратившим силу.

9. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 августа 2020 года № 109 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, заменив в подпункте 1.2 пункта 1 слова "Подпунктов 5.2, 5.3" словами "Подпункта 5.2".

10. Признать утратившими силу:

постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 мая 2020 года № 54 "О плане поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19";

пункт 5 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 мая 2020 года № 66 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

пункт 11 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 августа 2020 года № 113 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 8, вступающего в силу с 7 сентября 2020 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







