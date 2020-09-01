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01.09.2020 06:30
Рубрика: Спорт

Игрок "Бостона" травмировал Кучерова, нанеся удар клюшкой в лицо

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Winslow Townson Фото: AP Photo/Winslow Townson
Фото: AP Photo/Winslow Townson

"Тампа-Бэй" выиграла серию у "Бостона", но лишилась своего лидера Никиту Кучерова, который досрочно покинул лед после удара клюшкой от защитника "Брюинз" Здены Хары.

"Тампа-Бэй" благодаря двум очкам Кучерова победила "Бостон"

Минувшей ночью прошел пятый матч серии "Тампа-Бэй" - "Бостон". "Молнии" после четырех матчей вели 3:1 и в случае успеха выходили в финал конференции. "Бостон" такой поворот событий явно не устраивал, поэтому команда сделала все, чтобы не проиграть.

В середине первого периода словацкий защитник "мишек" Здено Хара нанес травму лидеру атаки соперника Никите Кучерову. Двухметровый словак нанес удар клюшкой по лицу россиянину, который рухнул на лед. Вскоре Кучеров вернулся, но почувствовав дискомфорт, все же был вынужден уйти в раздевалку и досрочно завершить матч.

Он стал второй жертвой Хары в нынешнем плей-офф. До этого после контакта со словаком тяжелую травму получил другой россиянин Андрей Свечников. Остается надеяться, что нынешняя выходка игрока "Бостона" получит наказание со стороны лиги.

Но и оставшись без Кучерова "Тампа-Бэй" сумела выиграть в овертайме - 3:2. Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 45 бросков по воротам. "Тампа-Бэй" вышла в финал конференции, где сыграет с победителем пары "Нью-Йорк Айлендерс" - "Филадельфия".

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