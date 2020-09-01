Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на поддержку развития туризма

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении дополнительных 1,2 миллиарда рублей на грантовую поддержку инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Их получат индивидуальные предприниматели и организации на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров.

Средства рассчитаны на 400 грантов. "Размер гранта будет определяться конкурсной комиссией по заявке претендента, но не сможет превышать 3 миллионов рублей", - рассказал Мишустин на последнем заседании правительства.