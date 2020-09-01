Как родители контролируют детей в интернете

Большинство родителей планируют использовать или уже скачали специальные приложения для контроля за активностью детей в интернете, выяснили специалисты Центра изучения потребительского поведения Роскачества. Технологии позволят обезопасить детей от нежелательной информации в Сети, опасных групп в соцсетях.

По данным опроса, почти каждый третий (30%) использует приложение для родительского контроля за активностью в сети за детьми от 7 до 15 лет. Аналогичной опцией пользуется каждый четвертый (24%) родитель для контроля детей младше 7 лет.

В числе основных причин использования таких приложений большинство респондентов называют желание уберечь ребенка от нежелательного контента (72%) и желание знать, находится ли ребенок в безопасности (68%). Среди непопулярных ответов - "хочу, чтобы ребенок меньше сидел в интернете" и "хочу знать, чем ребенок увлекается".

По мнению опрошенных родителей, основными опасностями и угрозами для детей в интернете является информация, связанная с насилием и жестокостью; общение с незнакомцами; опасные группы в социальных сетях; информация, связанная с употреблением наркотиков, а также порнографический контент.