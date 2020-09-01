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01.09.2020,  
11:18
Текст:  Алексей Иванов

Китайский палубный "летающий радар" совершил первый полет

Фото: World of Weapon / youtube.com Фото: World of Weapon / youtube.com
Фото: World of Weapon / youtube.com

Китайский палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) KJ-600 совершил первый полет. Таким образом можно говорить об утрате США монополии в данной сфере, сообщает портал Military Watch.

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
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Внешне китайский летающий радар очень напоминает американский самолет-разведчик E-2 Hawkeye. Его габариты составляют около 18 метров в ширину и 25 метров в длину, для размещения на авианосце крылья сделаны складными, с этой же целью был максимально облегчен планер, самолет оптимизирован для коротких взлетно-посадочных полос. Как уже писала "РГ", машина оснащена радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), которая, как предполагается, позволяет обнаруживать "стелсы" США, такие как F-22 и F-35.

Сейчас КНР строит два авианосца с электромагнитными катапультами, что позволит иметь на борту более тяжелые самолеты, в том числе KJ-600. Уже введенные в строй авианосцы "Шаньдунь" и "Ляонин" используют для воздушной разведки вертолеты. Очевидно, что KJ-600 быстрее их и может дольше находиться в воздухе, радиус его действия превышает 1250 километров, а сам радар несоизмеримо мощнее.

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