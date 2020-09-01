"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем

"Краснодар" проведет дома первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Это определилось в ходе жеребьевки, которая прошла в Ньоне 1 сентября. Встреча должна состояться 22 или 23 сентября, а соперник краснодарцев определится по итогам противостояния между греческим ПАОКом и португальской "Бенфикой". Эта игра пройдет в Греции 15 сентября.

Ответный матч раунда плей-офф "Краснодар" проведет в гостях 29 или 30 сентября.

Нынешняя попытка краснодарского клуба пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов уже вторая. В минувшем сезоне российский клуб остановился в шаге от заветной цели, уступив по сумме двух встреч греческому "Олимпиакосу".