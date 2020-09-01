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1 сентября 2020 г.

Постановление администрации Липецкой области от 1 сентября 2020 года № 498 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Дата подписания 1 сентября 2020 г.
Опубликован 1 сентября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 31 августа 2020 года № 8856 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта. 2 апреля, 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля, 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля, 23 апреля, 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля. 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня, 9 июня: 16 июня; 19 июня: 23 июня: 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля; 24 июля; 30 июля; 31 августа) следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 1 пункта 1.2 слова "кинотеатров (кинозалов)," исключить;

2) дополнить пунктом 1.5.4 следующего содержания:

"1.5.4. При осуществлении деятельности кинотеатров организациям и индивидуальным предпринимателям обеспечить соблюдение требований Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0189-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года, и выдачу средств индивидуальной защиты (масок) перед входом посетителей в кинозал.".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



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