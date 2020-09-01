Матвиенко поздравила школьников и педагогов с Днем знаний

Задача государства - обеспечить качественный образовательный процесс, создать условия для успешной учебы и сохранения здоровья юных россиян. Об этом говорится в поздравлении с Днем знаний, которое председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко адресовала школьникам, педагогам и родителям.

"В настоящее время мир вступает в эпоху, когда образование человека становится непрерывным. Цифровизация многих сфер жизни общества предоставляет новые возможности для повышения доступности обучения", - говорится в документе.

"Важнейшая задача Российского государства - обеспечить качественный образовательный процесс, создать необходимые условия для успешной учебы, сохранения здоровья маленьких граждан нашей страны", - считает Валентина Матвиенко.

Она отметила, что предыдущий учебный год ученики и преподаватели смогли достойно завершить, используя дистанционную форму работы. Выпускники школ получили аттестаты, поступили в образовательные учреждения, все, кто продолжает учиться, перешли в следующий класс с необходимым набором знаний, пройдя экзаменационные проверки и тестирования.

"Необходимо, чтобы отечественная система образования, сохранив свои лучшие традиции, используя современные технологии, оставалась конкурентоспособной, чтобы российские школьники и студенты уверенно достигали намеченных целей в науке, культуре, искусстве и спорте", - заявила глава Совфеда.

Она пожелала школьникам и учителям здоровья, новых творческих успехов и побед.